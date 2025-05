Ieg mette le ali con Ttg e InOut. Voli da Roma

Tante novità per le fiere Ttg e InOut, e la conferma dei voli diretti da Roma in quei giorni. Un tris perfetto per Ieg, pronta ad accogliere tra l’8 e il 10 ottobre nei padiglioni il pubblico delle grandi occasioni alle fiere del turismo Ttg Travel Experience e InOut - The Hospitality Community. Il tema al centro della 62esima edizione della manifestazione, Awake to a new era, è più di uno slogan. Lo si può interpretare come l’invito urgente a prendere coscienza dei cambiamenti profondi che stanno trasformando il turismo internazionale. Il mondo post-pandemico e l’accelerazione digitale, le nuove esigenze dei viaggiatori sempre più attenti a esperienze autentiche, rigeneranti e sostenibili, impongono una nuova mentalità in ambito turistico. Gli appuntamenti in fiera del prossimo ottobre saranno importanti momenti di confronto e dialogo, un punto di riferimento per l’intera filiera del turismo, dove buyer nazionali e internazionali incontreranno tour operator, enti del turismo, destinazioni e strutture ricettive. "I paradigmi del passato non bastano più per interpretare la complessità del presente: il turismo deve sapersi trasformare. Awake to a new era è il simbolo di questo risveglio collettivo, una nuova consapevolezza che coinvolge l’intera filiera turistica, chiamata a ridefinire approcci e dinamiche in un mondo in costante trasformazione", dice Gloria Armiri, manager di Ieg per Ttg e InOut. Ieg è pronta a volare e lo farà anche grazie ai nuovi voli da Roma a Rimini dal 7 al 10 ottobre, organizzati dalla stessa Fiera e operati dalla compagnia Luxwing.