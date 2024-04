Il 25 aprile tra cortei e incontri. Una rotonda per Tina Anselmi

La cerimonia in piazzale Roma, al parco Cervi. Poi il corteo verso Piazza Cavour, la musica e parole in Cineteca. Ma anche l’intitolazione di una rotonda a Tina Anselmi. Sono diverse le iniziative che anche quest’anno sono state programmate dal Comune di Rimini in occasione del 79esimo anniversario della Liberazione dell’Italia dal regime fascista e dall’occupazione nazista. Momento centrale della giornata di domani sarà la cerimonia prevista alle 9.45 in piazzale Roma, al parco Cervi. All’appuntamento per la deposizione della corona al monumento della Resistenza, si ritroveranno autorità, delegazioni partigiane, combattentistiche e d’Arma, studenti e cittadini. Da lì partirà poi il corteo che si concluderà in Piazza Cavour, dove prenderanno la parola (alle 11 circa) il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad e Silvia Zoli, presidente dell’Anpi (l’associazione partigiani) di Rimini. Sempre domani, alle 9.30 al piazzale davanti al cinema Settebello, scatterà Rimininbici, la pedalata organizzata dal Dopolavoro ferroviario e dalle guardie ecologiche volontarie. Alle 14 si svolgerà inoltre l’iniziativa a cura di Anpi Rimini di deposizione di fiori alle targhe di vie e piazze dedicate a partigiani e antifascisti.

Intanto, oggi alle 17 in Cineteca è previsto l’incontro con Antonella Salomoni, docente di storia contemporanea all’università di Bologna. Nella giornata di venerdì, alle 17, con una cerimonia di intitolazione a cui parteciperanno la vicesindaca Chiara Bellini e l’assessore alla toponomastica Francesco Bragagni, il Comune renderà omaggio a Tina Anselmi, politica e partigiana, dedicandole la rotonda posta a Viserba Monte, all’incrocio tra le vie Bizzocchi, San Martino Riparotta e Achille Grandi.

In questi giorni la presidente dell’assemblea legislativa regionale Emma Petitti è a Parigi, a capo della delegazione che partecipa, alla sede del Mémorial de la Shoah, alla 12esima edizione dell’università italiana intitolata Pensare e insegnare la Shoah. Si tratta di un seminario, a carattere intensivo e permanente, dedicato alla storia della persecuzione e del genocidio degli ebrei d’Europa, che dal 2011 si rivolge a insegnanti ed educatori italiani.