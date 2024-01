Il ’Barrio’ omaggia l’amico riccionese Mattia Ugolini. Alla partita dell’Rbr raccolti 1.500 euro per l’Ail

"Sono passati 15 anni, si attenua un po’ il dolore, ma il tuo ricordo è un tatuaggio sul cuore", all’insegna di questo slogan che ne incornicia il volto stampato su un maxi striscione, i ragazzi del Barrio Curva Basket Rimini hanno ricordato l’amico riccionese Mattia Ugolini, ucciso a 21 anni da una terribile leucemia linfoblastica il 4 gennaio 2009. Con la vendita di gadget in un lampo hanno raccolto 1.500 euro donati alla mamma Teresa Ricci , nota operatrice riccionese, che venerdì sera, in loro presenza li ha consegnati direttamente a Eduardo Pinto, presidente dell’Ail Rimini. "Da qualche anno non ricordavamo pubblicamente Mattia. Nel quindicesimo anniversario della sua scomparsa – scrivono gli amici che per l’occasione hanno pure proiettato un video con le immagini di Mattia – abbiamo pensato e voluto dedicargli nel prepartita di Rinascita Basket Rimini - Cividale una coreografia raffigurandone il volto tra lo sventolio delle nostre bandiere. Volevamo però lasciare un segno ancora più tangibile per cui abbiamo effettuato una raccolta fondi attraverso la vendita di sciarpe, maglie e berretti del Barrio, quel nome che ci identifica e che fieramente portiamo su e giù per l’Italia. In poco più di un’ora abbiamo raccolto oltre 1500 euro che venerdì sera con una delegazione abbiamo girato interamente con un assegno al presidente dell’Ail Rimini, tramite la mamma di Mattia". Come ricorda la Ricci, si dà così seguito alla volontà di Mattia, che era di sostenere l’Ail. Cifre importanti erano state raccolte in più occasioni, compresi i memorial, ai quali avevano partecipato anche Marco Simoncelli, Valentino Rossi.

Nives Concolino