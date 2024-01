Il compleanno di Fellini: visite gratuite al museo

Visite gratuite oggi al Fellini Museum, in occasione dell’anniversario della nascita del Maestro. È l’iniziativa voluta dal Comune per celebrare il compleanno di Federico Fellini, nato il 20 gennaio 1920. Sarà anche l’occasione, per chi non l’ha ancora fatto, di ammirare le due mostre dedicate al regista presso le sale del Fulgor, aperte entrambe fino al 28 gennaio. Una è Fellini intimo, che espone 40 disegni di Federico Fellini realizzati tra il 1978 e il 1993, tutti provenienti dalla collezione di Daniela Barbiani, nipote del Maestro e sua assistente alla regia. L’altra mostra in corso è Fellini - Trubbiani: E la nave va. Un’esposizione che tra fotografie, schizzi e disegni, racconta la genesi del film di cui ricorrono i 40 anni.