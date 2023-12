Il Comune dà un taglio alle rette degli asili

La Regina al fianco delle famiglie ed in aiuto dei servizi educativi. L’amministrazione comunale ora annuncia l’abbattimento delle rette per la frequenza ai servizi educativi della prima infanzia dell’anno scolastico 2023-2024.

Si tratta di un investimento di oltre 16mila euro di risorse comunali che va ad aggiungersi al finanziamento regionale di 58mila e 806 euro nell’ambito del progetto "Al Nido con la Regione" per le famiglie con Isee fino a 26mila euro. A Cattolica, i beneficiari della misura saranno così ben 59 nuclei familiari, ed in questo periodo è un aiuto da non sottovalutare per tanti cittadini.

"Il sostegno alle famiglie e alla genitorialità sono una priorità per la nostra amministrazione comunale – dice Federico Vaccarini, assessore alle Politiche Educative – con la somma che abbiamo stanziato come Comune, in aggiunta al contributo regionale, riusciremo a garantire l’abbattimento delle rette dei nidi per tutto l’anno educativo, ovvero fino al 30 giugno 2024. Investire sull’infanzia è uno dei cardini della nostra visione politica, che nasce dalla consapevolezza dell’importanza educativa che ricoprono servizi come i nidi".

La sindaca Franca Foronchi ribadisce: "Mentre a livello di governo centrale, assistiamo a tagli sui nidi, qui a Cattolica impegniamo forze e risorse sulle politiche per le famiglie. A settembre 2024, apriremo la quinta sezione di nido di infanzia con un investimento di 600mila euro in 3 anni. Ora rinnoviamo anche la misura di abbattimento delle rette per famiglie con Isee fino a 26mila euro. La nostra attenzione nei confronti della genitorialità, delle difficoltà che ogni giorno le famiglie si trovano ad affrontare tra lavoro e figli, è fattiva e, grazie alle misure che abbiamo messo in campo, stiamo dando risposte concrete, non retorica, ai cittadini".

lu.pi.