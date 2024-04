Il Comune di Santarcangelo mette le mani sull’ex casello

Mancava solo quello. Ma l’amministrazione di Santarcangelo è riuscita ad acquisire finalmente anche l’ultimo degli ex caselli ferroviari, che apparteneva ancora al Demanio. È l’edificio in via Tosi, vicino al cavalcavia della ferrovia. La richiesta era stata fatta al Demanio nel 2014 e comprendeva anche gli ex caselli di via Rughi e Celletta dell’Olio, e ancora quelli di via Molino Moroni, Santa Maria e Trasversale Marecchia nonché tutto il sedime della ferrovia Santarcangelo-Urbino. Sempre grazie al federalismo demaniale, nel 2017 il Comune era riuscito ad acquisire anche l’area su cui sorge uno dei monumenti simbolo di Santarcangelo, ovvero l’Arco Ganganelli dedicato a Papa Clemente XIV. L’ex casello di via Tosi era rimasto l’unico bene richiesto al Demanio non ancora nelle disponibilità del Comune. L’acquisizione è stata perfezionata qualche giorno fa. Spetterà alla prossima amministrazione decidere cosa fare nell’ex casello.