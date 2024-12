Il Comune va a caccia di un nuovo segretario dopo l’addio della Favaro

Un nuovo segretario comunale per Verucchio. L’attuale funzionario, Ilaria Favaro, ha superato un corso per poter operare in comuni di categoria superiore e dal 31 gennaio 2025 prenderà servizio a Savignano. Per occupare il posto vacante l’amministrazione aprirà un bando. Così è stato deciso in consiglio comunale nei giorni scorsi, così come la convenzione con Poggio Torriana per ’dividersi’ il segretario. Che presterà il 70 per cento delle ore a Verucchio e il resto a a Poggio Torriana. La condivisione della figura del segretario comunale non è novità per Verucchio: anche la Favaro era in convenzione, ma con il comune di Sarsina. Una scelta, quella fatta dall’amministrazione, "per questione di costi e calmierare così le uscite", ha spiegato in aula la sindaca Lara Gobbi. Da una convenzione all’altra: è stato rinnovato con Poggio Torriana e Santarcangelo l’accordo per la gestione in forma associata della Cet (la Comunità educativa territoriale), "La convenzione esiste già da anni, si tratta di un rinnovo – puntualizza il vicesindaco Paolo Masini – Il costo finale del servizio per Verucchio è di 2.147 euro per i prossimi tre anni".