Il concerto di Simone Cristicchi ‘risveglia’ duemila persone all’alba

Oltre duemila persone ieri mattina all’alba hanno affollato il Marano Beach, spiagge 135136 di Riccione, per il ‘Concerto in miniatura’ di Simone Cristicchi. Brandine esaurite, così in tanti seduti sui teli da mare, sulla sabbia, si sono assiepati intorno al palco come a un falò. Particolare l’atmosfera creata dal noto cantautore, scrittore e attore teatrale in duo con Riccardo Ciaramellari (pianoforte e fisarmonica). In un’ora e mezzo ha proposto suoi successi di ieri e di oggi a partire da ‘Abbi cura di me‘, ‘Ti regalerò una rosa’ e ‘Torna Sole’, per poi cantare anche alcuni brani dei più celebri cantautori. In un crescendo di note, poesia, monologhi ed emozioni Cristicchi ha così estasiato il pubblico fin dalle 5,45 accompagnando dolcemente il nascere del nuovo giorno. ‘Albe in controluce concerti al sorgere del sole’ continuerà con Ghemon il 13 alle 6, nella spiaggia libera zona 133. Sullo stesso palco e nel medesimo giorno, ma alle 19, è in programma Opéra sotto il cielo di Riccione Jimmy Sax in concerto. Grande attesa per il noto sassofonista che, con la sua tecnica perfetta e la passione per la musica, affascina il mondo intero. I concerti all’alba termineranno il 20, sempre alle 6 nella spiaggia 80-81, dove si esibiranno Thea Crudi e Charlotte Lazzari, che guideranno il saluto al nuovo giorno con lo yoga e un concerto mantra.

Nives Concolino