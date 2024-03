Il congedo di Mercuri a Palazzo Begni Il segretario di Stato agli Esteri, Luca Beccari, ha accolto l'ambasciatore d'Italia a San Marino, Sergio Mercuri, per l'incontro di congedo a Palazzo Begni. Mercuri ha espresso gratitudine per il lavoro svolto in questi anni, mentre Beccari ha sottolineato i successi bilaterali raggiunti. Successivamente, Mercuri è stato ricevuto in udienza dai Capitani Reggenti a Palazzo Pubblico.