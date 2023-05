Il consiglio comunale si ’scalda’ sul tema del suicidio assistito

La nuova edizione del festival di Santarcangelo dei teatri, ma non solo. Tanti i temi che saranno affrontati lunedì dal consiglio comunale di Santarcangelo. Dopo la presentazione della rassegna teatrale, si parlerà infatti dell’alienazione di un’area verde in via del Tiglio (in zona artigianale) e della proposta di ampliamento e riconversione presentata dall’azienda agricola L’Arcangelo di Edoardo Squadrani. Tra i vari ordini del giorno, uno è destinato a far discutere parecchio: quello presentato dal consigliere Patrick Wild (della lista Pensa - Una mano per Santarcangelo) per "supportare la proposta di legge regionale per l’assistenza sanitaria al suicidio medicalmente assistito".