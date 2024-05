Il convegno dei medici fa bene anche al turismo. Oltre 1.200 presenze, come prima della pandemia

Riccione invasa dai pediatri. Il Palas sta intercettando sempre più i convegni in ambito medico e quello che si apre oggi è un appuntamento capace di portare in città oltre 1.200 presenze. Si tratta del XXIV Convegno nazionale di dermatologia per il pediatra. "Il convegno si rivolge soprattutto a pediatri di libera scelta e pediatri ospedalieri con l’intento di promuovere un aggiornamento scientifico pratico, capace di elevare la qualità dell’intervento diagnostico e terapeutico del pediatra quando chiamato ad assistere le principali patologie cutanee dell’infanzia. Si tratta di patologie di impatto quotidiano e sovente di grande rilevanza sociale", spiega il presidente del convegno, il professore Fabio Arcangeli (nella foto), già direttore della Dermatologia di Rimini e di Cesena, presidente dell’associazione italiana dermatologi ospedalieri e della società italiana di dermatologia pediatrica, insegnante all’Università Marconi di Roma e attualmente presidente della World Health Academy of Pediatric Dermatology. Il convegno che aprirà oggi e proseguirà domani ha visto il numero dei partecipati tornare ai livelli pre pandemici quando si arrivava a 1.200 presenze. Sono previste sessioni di casistica clinica presentata con modalità interattiva, una sessione riservata a specialisti di altre discipline quali allergologia, ortopedia, endocrinologia. La nuova edizione del convegno, dal titolo ‘Dalla morfologia alla diagnosi. Le note della Dermatologia’ sarà articolata in sessioni tematiche in unica sala plenaria.