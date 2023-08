Il dado è tratto Ma non ditelo ai romani

Carlo Andrea Barnabè

Mentre a Forlì vanno a ruba i sacchi di sabbia per proteggersi dal passaggio del ciclone Poppea, a Rimini si scopre che gli ingegneri romani che costruirono il ponte di Tiberio erano praticamente dei geni. Un sospetto l’avevamo avuto, visto che da duemila anni il ponte del diavolo – come l’hanno ribattezzato i riminesi – resiste alle piene e all’insolenza degli umani. La tenacia non dev’essere un tratto ereditario, se è vero che al primo acquazzone la metà degli hotel ha decretato il ‘rompete le righe’. E l’autunno caldo? I tempi supplementari per raddrizzare i conti dell’estate? I proclami sulla stagione lunga? L’estate è finita. Alea iacta est. I nostri avi romani non l’avrebbero mai detto.