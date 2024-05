Il derby per la Conference League

Profuma decisamente di Europa la finale per il secondo posto del campionato sammarinese che andrà in scena al San Marino Stadium (con ingresso gratuito) questa sera, alle 20:45. Il Murata vuole coronare la sua cavalcata stagionale prendendosi una vittoria che significherebbe tornare a solcare i cieli europei a distanza di sedici anni dall’ultima volta. Era infatti il luglio del 2008 quando la scudettata formazione bianconera sfidava il Göteborg nel primo turno delle qualificazioni di Champions League. Il Tre Penne ha invece giocato l’ultima Champions appena lo scorso anno, forte della vittoria del campionato, ed in generale partecipa alle campagne europee dei club sammarinesi da cinque anni consecutivi, avendone saltate solo tre negli ultimi quattordici. Serve dunque una vittoria nel derby, agli uomini di Ceci, per allungare questa tradizione, Chi vince va in Conference League, competizione già assaggiata dal Tre Penne nelle ultime due estati.