Il dialetto che regala sorrisi

Una risata per regalare un sorriso. La rassegna di teatro dialettale La sgrignarèla, organizzata da Arciunesa, ha raggiunto l’obiettivo grazie alle due donazioni che l’associazione riccionese ha potuto effettuare con il ricavato delle rappresentazioni teatrali. La prima di 6mila euro (in accordo con le parrocchie della città) per la Caritas interparrocchiale, la seconda di mille euro per la Croce Rossa Italiana - Comitato di Riccione. La rassegna, andata in scena al Palazzo del turismo a gennaio e febbraio, ha proposto le migliori compagnia dialettali che hanno permesso alla storica associazione di effettuare la donazione a sostegno delle associazioni di volontariato. Le donazioni, frutto del ricavato della rassegna teatrale, sono state consegnate dal presidente della Famija Arciunesa, Francesco Cesarini, in

occasione del pranzo nella tensostruttura di San Martino alla presenza della vice sindaca Sandra Villa.