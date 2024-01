Il duo Electrosphere in concerto stasera al Supercinema

Non solo film. Continuano al Supercinema di Santarcangelo gli appuntamenti con la musica dal vivo. Stasera è in programma il Concerto per il nuovo anno a cura di ClassicAllMusic in collaborazione con l’associazione Giulio Turci e il Lions club. Sul palco (sipario alle 21) il Duo Electrosphere formato da Alberto Casadei al violoncello e Andrea Felli alle tastiere e all’elettronica. Proporranno un repertorio insolito, spaziando dalle musiche di Phil Collins a quelle di Madonna, dai Coldplay a Ed Sheeran, passando per i Daft Punk e Sakamoto. Parte dell’incasso sarà devoluto all’acquisto di un ecografo di ultima generazione per la prevenzione oncologica degli ospedali di Rimini, Cattolica, Novafeltria.