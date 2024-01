Il ’Fellini’ spicca il volo in Europa

Trecentomila passeggeri per l’aeroporto di Rimini nel 2023. Pochi, ancora troppo pochi per il ’Fellini’. Rimini e tutta la Riviera hanno bisogno di uno scalo capace di portare turisti da tutta l’Europa e di avere collegamenti con i principali hub. Nel piano presentato da Leonardo Corbucci, amministratore delegato di Airiminum (la società di gestione dello scalo) l’obiettivo dichiarato è arrivare a un milione di passeggeri entro il 2027, anche senza i russi. Un obiettivo degno dell’aeroporto di una realtà come Rimini. Il sindaco Jamil Sadegholvaad l’ha ribadito anche pochi giorni fa, su queste pagine: lo sviluppo dell’aeroporto è decisivo, per il turismo ma anche per la Fiera. Ecco perché Palazzo Garampi, insieme all’Apt, al gruppo Ieg e agli altri comuni della costa, sta lavorando a un importante piano di investimenti che garantisca sempre più voli al ’Fellini’, attraverso contributi per la promozione e il marketing. Un piano che prevede risorse per svariati milioni l’anno, capace di potenziare l’offerta dei collegamenti di Ryanair e Wizzair e portare qui altre compagnie, low cost e non solo. Il 2024 dovrà essere l’anno in cui il ’Fellini’ mette finalmente le ali.