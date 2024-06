Il futuro della Bertazzoni e dell’ex hotel Smart progettato dai ragazzi

L’ex colonia Bertazzoni, l’hotel Smart (chiuso da anni) e i giardini Montanari di Riccione sono stati al centro di uno studio condotto dai ragazzi di quarta del liceo ’Serpieri’ di Rimini, sezione architettura e ambiente. Gli studenti hanno elaborato 5 progetti di fattibilità per la rigenerazione urbana di quei luoghi. Gli elaborati sono frutto del lavoro di 26 alunni di due quarte che, dopo aver fatto un sopralluogo e l’analisi degli edifici e degli spazi, hanno presentato i loro progetti di fattibilità, mostrati mercoledì al Palazzo del Turismo alla presenza della sindaca Daniela Angelini, dell’assessore all’Urbanistica e Ambiente, Christian Andruccioli e della dirigente Tecla Mambelli. I 5 progetti, elaborati in un’ottica green con grande attenzione alla sostenibilità, nel 2025 verranno pubblicati in un book fotografico con tutte le descrizioni tecniche.

ni.co.