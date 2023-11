Il futuro della sanità: l’Ausl dialoga con i sindaci del territorio

Incontro significativo sul tema della sanità locale, dei suoi servizi e del suo futuro lunedì dalle 18 alla Tenuta del monsignore F.lli Bacchini di San Giovanni in Marignano. Nel dettaglio si terrà un incontro pubblico in presenza del direttore generale Ausl della Romagna Tiziano Carradori (nella foto) e del direttore ad interim del distretto di Riccione Mirco Tamagnini, insieme alle amministrazioni comunali locali appartenenti al distretto socio-sanitario di Riccione e alla presidente Daniela Angelini. Come momento iniziale sono previsti i saluti di Daniele Morelli, sindaco di San Giovanni in Marignano, che introdurranno al lavoro di programmazione socio-sanitaria e sanitaria in ambito distrettuale e al tema del potenziamento dell’assistenza territoriale in attuazione dei nuovi decreti ministeriali. Sono inoltre previsti interventi dei sindaci dei 14 Comuni del comitato di distretto e un confronto con il pubblico presente, moderati da Michela Bertuccioli, vice presidente del comitato di distretto di Riccione. Dunque un momento di confronto, dialogo ed ascolto sul tema della sanità: a San Giovanni si parlerà di futuro.

lu. pi.