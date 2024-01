Il Gelso sport affonda nel degrado. Blitz di due youtuber nel parco

Una ’fotografia’ (anzi un lungo video di 30 minuti) a dir poco choccante quello fatto nel blitz di due youtuber lombardi al centro sportivo del Gelso di Igea Marina. Titolo: ’Il più grande spreco di soldi di sempre’. Nel filmato non lo citano direttamente, anzi si premuniscono di tenere segreto il nome, ma la struttura è riconoscibilissima. Almeno, da queste parti. Riconoscibile nel suoi tratti essenziali: la grande piscina di 25 metri, le spettacolari vetrate a quadrettoni che incorniciano il parco urbano di Igea, i soffitti in legno a travi incrociate. E tanto altro.

"Mai trovata un a struttura così bella, enorme, attrezzata, all’avanguardia", uno dei commenti dei creator. Ma arrivano subito le dolenti note. All’interno di quello che è stato uno dei fuori all’occhiello dell’intera riviera, realizzato dalla Cmv di Sauro Nicolini, poi fallita portando tra i beni fallimentari lo stesso centro, è solo degrado. "Tante cose sono state rubate – dicono durante il sopralluogo gli youtuber – e molte di più prese di mira da qualcuno che ’non sta bene’". Semidistrutti gli ambulatori medici, le sale di fisioterapia dove sono ancora presenti attrezzature di riabilitazione d’avanguardia. Stessa sorte per la palestra principale, la piscina e i servizi igienici dedicati ai bambini. Riempita letteralmente di rifiuti la cosiddetta ’buca’ profonda cinque metri dedicata ai corsi per subacquei. "Nel bar hanno distrutto tutto, e la parte più massacrata – osservano gli youtuber –. Hanno spaccato anche i distributori di gadget e giochi per bambini, forse per dare la caccia a qualche spicciolo. Hanno rotto le vetrine". In cucina tanti prodotti buttati sul pavimento. Fatto a pezzi anche gran parte degli uffici amministrativi, al piano ato. Mentre c’è ancora una pallina nel biliardino. Presenti ancora nella palestra numerosi attrezzi Technogym. Al piano interrato nel filmato si vedono i pavimenti invaso in diversi punti dall’acqua, con le ciclette a mollo, così come i magazzini. Muffa che inizia a fare capolino. Insieme ai ragni. "Non ci posso credere", il commento di fronte alla meraviglia di sauna e termarium. Anche queste hanno conosciuto tempi migliori. Non cambierà niente almeno fino al settembre 2025, data in cui il tribunale ha fissato l’udienza che vedrà di fronte la Rev Gestione crediti, di Milano (proprietaria del credito) e la società Gelso Sport. Il complesso era già stato messo in vendita da Rev per 3,8 milioni. Inutilmente.

Mario Gradara