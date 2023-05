"Il governo intervenga subito"

"Ho incontrato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, anche nelle vesti di presidente di Visit Romagna e della Provincia, e ho sollecitato il governo ad avere attenzione particolare per il comparto turistico". Lo segnala Jamil Sadegholvaad, rispondendo ieri a una domanda a margine della presentazione di RiminiWellness. "Premesso il comparto nel Riminese non ha registrato danni particolari, c’è però il tema di come gestire al meglio l’impatto sul settore trainante della nostra economica rispetto all’alluvione e alle sue conseguenze, anche mediatiche".

"Abbiamo la Romagna spezzata in due. La nostra economia è turistica, questa ripartenza deve esserci, ma bisogna comunicare bene nel rispetto dell’altra metà della Romagna, dobbiamo far vedere che qui non è successo quasi nulla", dice la presidente Aia Patrizia Rinaldis. "Dobbiamo cominciare a comunicare che la nostra costa per fortuna non ha avuto i danni dell’entroterra. Le spiagge sono già a posto i riminesi sono andati al mare come d’abitudine a fine maggio", fa eco Antonio Carasso, presidente di Promozione alberghiera.

"Alcuni clienti che dovevano arrivare dall’estero hanno cancellato – rivela Daniele Bilancioni, titolare dell’hotel Doge –, non vengono più. E rimangono le foto del disastro: la gente da fuori non pensa ad altro".