Il Gruppo Maggioli chiude il 2023 con quasi 300 milioni di ricavi

Welfare aziendale, sostenibilità sociale, ambientale e progetti di crescita professionale per le nuove generazioni. Sono i driver che guidano lo sviluppo del Gruppo Maggioli, attivo nel settore dell’Information and communication technology. L’azienda comunica l’approvazione da parte del cda del bilancio di sostenibilità consolidato 2023. L’anno scorso si è chiuso con ricavi per 296 milioni di euro, di cui il 95% realizzato in Italia e il 5% all’estero, prevalentemente in Spagna. L’Ebitda cresce del 17%. I risultati economici, sottolinea il ceo Paolo Maggioli, "si integrano con lo sviluppo di un business responsabile". Anche per il 2024 focus è sull’innovazione e diffusione di soluzioni che possano apportare "un impatto positivo diretto e indiretto per cittadini e imprese e creare un ambiente di lavoro sano, propositivo, flessibile e rispondente alle crescenti e mutevoli necessità del mercato del lavoro". Il 2023, prosegue il direttore centrale del gruppo Gian Luca Brasini, "ha confermato sfide e opportunità correlate, in particolar modo, al settore Ict". Tra i progetti Onrr, l’Intelligenza artificiale, i cambiamenti normativi e di processo nella digitalizzazione del Paese, la valorizzazione e accessibilità del patrimonio territoriale e culturale italiano. E tra gli obiettivi di sostenibilità ci sono l’aumento ed estensione dei consumi di energia prodotta da fonti rinnovabili, la mappatura e implementazione della catena di fornitura.

Nel 2023 il gruppo si è distinto inoltre per la partecipazione al progetto nazionale rivolto alla sensibilizzazione di giovani ragazze verso le materie Stem ‘Girls Code It Better’.