"Il ko a Como non spegne i nostri sogni"

San Giovanni non vuole smettere di sognare. Domenica in casa, al PalaMarignano, arriva Akademia Sant’Anna, un’altra big del campionato per cercare un’altra impresa come contro Busto Arsizio due settimane fa. In caso di vittoria la fiammella della speranza playoff resterebbe accesa, una sconfitta potrebbe essere invece decisiva in negativo per le ambizioni marignanesi. "Noi stiamo bene e ci crediamo – conferma il coach Matteo Bertini – fino a che la matematica non ci condanna abbiamo il dovere di provarci".

Ma la sconfitta per 3-1 di Como ha lasciato il segno? "Non credo, abbiamo perso contro un’ottima squadra che ha confermato come le squadre del Girone A fossero tutte fortissime ed i risultati di questa Pool Promozione lo confermano. Non potevamo fare molto di più contro il loro attacco, forse potevamo solo piazzare meglio alcune palle noi ma Albese Como ha meritato di vincere".

Ora il quinto posto dista 8 punti, ma ci sono scontri diretti e proprio Cremona domenica gioca contro la corazzata Perugia in trasferta, dunque se arrivassero i 3 punti a San Giovanni domenica sera ci si potrebbe ritrovare a solo 5 lunghezze dal sogno playoff. "Noi in casa possiamo tentare l’impresa – continua Bertini – ed anche se Messina è fortissima anche con Busto partivamo sconfitti ed invece è stata una bellissima vittoria. Dobbiamo giocare di squadra e con attacchi mirati ed alta concentrazione, io ci credo". Il PalaMarignano si annuncia ancora una volta gremito per una partita da batticuore perché le siciliane sono fortissime ed ora sono pure ai vertici della classifica.

"Il campionato è lungo, ci sono ancora 8 giornata con 24 punti a disposizione – dice Bertini – perché non sognare, di certo il livello è alto e noi dobbiamo saperlo, ma siamo in forma, ci stiamo allenando bene e non abbiamo più infortunate, si vede tutto questo".

Il primo set vinto a Como aveva fatto ben sperare, ma San Giovanni ha subito la pressione psicologica anche del palazzetto avversario, ora si spera che il tifo numeroso domenica possa invece diventare un fattore positivo a favore. Palla d’inizio alle ore 17.

