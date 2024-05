Il maxi palco per gli eventi

Ancora un paio di giorni e ci siamo. Il gigantesco palco allestito in piazzale Roma è ormai pronto per ospitare i tantissimi eventi dell’estate, con numerosi di artisti di grido. A inaugurarlo sabato sera alle 21,30 saranno i Modena City Rambles con il loro atteso concerto. Ampio 168 metri quadrati, il palco è anche dotato di una copertura mobile che in caso di maltempo si può abbassare. Ai lati della struttura, montata da Geat, spiccano poi le due torri che daranno spazio ai brand di Riccione e delle manifestazioni in cartellone. In fase di completamento gli allestimenti per i service audio e luci, che verranno implementati a seconda delle esigenze degli spettacoli.