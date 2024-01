Il municipio diventa galleria d’arte. Esposti 40 dipinti

Il municipio è anche galleria d’arte. Comune e associazione Bell’Arte propongono l’esposizione di una quarantina di dipinti, frutto del lavoro di una ventina di pittori, sia del territorio che di fuori regione, facenti parte della stessa associazione. Una vera e propria mostra, allestita a mezzo di cavalletti collocati al primo, secondo e terzo piano del municipio, nonché all’interno della sala giunta; opere la cui esposizione al pubblico non ha al momento una scadenza. "L’obiettivo, è quello di rendere il progetto permanente – spiega l’amministrazione – alternando in futuro i lavori in mostra e aprendo sempre di più la residenza comunale alla creatività e al contributo dei cittadini". L’associazione Bell’Arte, presieduta da Laura Merighi e nata da un paio d’anni, è una realtà già molto attiva e vanta una settantina di soci iscritti, tra pittura, fotografia e scultura.