Il ’Neri’ vestito a festa. La carica dei mille in arrivo dalla Sicilia

Saranno un migliaio, forse anche qualcuno in più, i tifosi del Catania questa sera al ’Romeo Neri’ per il primo round della semifinale di coppa. Un numero importante al seguito di una squadra che spera di poter il prima possibile tornare nel calcio che conta. Ma c’è da scommettere che saranno molti anche i tifosi del Rimini pronti ad accomodarsi lì, al solito posto. Perché per il club di Piazzale del Popolo una semifinale di coppa è un evento storico. Al quale nessuno vuole mancare e pure l’appuntamento è di cartello. Quindi, lo stadio riminese è pronto a vestirsi a festa in un freddo mercoledì sera nel quale non ci saranno verdetti. Per quelli bisognerà attendere la fine del prossimo mese, a Catania. E al ’Massimino’ l’atmosferà sarà sicuramente di quelle calde. Sono molti i tifosi romagnoli che si sono già organizzati per seguire Colombi e compagni in Sicilia. Molti, magari, ci penseranno nei prossimi giorni.