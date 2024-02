Il Pd non trova più compagni. Crolla il numero degli iscritti. Ora superano di poco il migliaio

L’effetto Schlein nel Pd riminese è già finito. Se un anno fa, grazie alle primarie e alla vittoria di Elly Schlein, c’era stato un aumento di tesserati, la situazione oggi è quella di un partito (qui come nel resto d’Italia) in crisi di appeal. Lo dicono i numeri: alla fine del 2022 il Pd poteva contare su 1.633 iscritti nella provincia di Rimini, di cui 656 nel capoluogo, 247 a Santarcangelo, 184 a Riccione, 104 a Misano, 74 a Cattolica, 63 a Bellaria e 60 a San Giovanni in Marignano. In alcuni comuni importanti, come Verucchio, il Pd invece è quasi sparito: si contavano solo 9 iscritti. Dopo la vittoria di Elly Schlein e la sua elezione a segretaria nazionale, in poche settimane nel Riminese gli iscritti sono cresciuti – quasi – del 20 per cento, grazie anche alla riapertura della campagna di tesseramento e ai tanti che sono tornati nel Pd. Un anno dopo, i tesserati del Pd nella nostra provincia risultano poco più di un migliaio.

Alla fine di dicembre si contavano appena 1.106 iscritti nel Riminese, di cui circa la metà nel capoluogo. Va detto che la campagna di tesseramento per il 2023 formalmente non è ancora finita: si chiude alla fine di febbraio. Ma i numeri non mentono. E se si guarda ancora più indietro negli anni, non c’è stato un calo ma un vero crollo. Nel 2007, anno di fondazione del Pd, i tesserati nella provincia di Rimini erano circa 9mila. E sono stati tra i 3mila e i 4mila per anni. "Rispetto a un anno fa c’è stato un calo fisiologico – dice Filippo Sacchetti, segretario provinciale Pd (ancora per poco) – che non riguarda soltanto la realtà di Rimini. Con il congresso e le primarie avevamo fatto parecchi nuovi iscritti. Non credo che la flessione sia dovuta a questioni politiche. E comunque, dalla fine di dicembre a oggi, abbiamo fatto centinaia di tesseramenti. Alla fine chiuderemo sì con un calo di iscritti, ma più contenuto rispetto alla situazione che si prospettava a fine dicembre".

Resta il fatto che per il Pd riminese non è un bel viatico in vista delle elezioni europee e amministrative di giugno, quando 16 comuni saranno chiamati alle urne. Sarà della partita lo stesso Sacchetti, candidato sindaco a Santarcangelo. Domani sera si svolgerà l’assemblea provinciale del Pd, in cui Sacchetti rassegnerà le dimissioni da segretario. "Arriverò all’assemblea con un bilancio dell’attività di questi anni e una proposta di gestione del partito fino a giugno". Il successore di Sacchetti c’è già: è Riziero Santi, sindaco di Gemmano e segretario Pd di Riccione. Il partito è riuscito a trovare un accordo sul nome di Santi, che farà da traghettatore per i prossimi mesi.

Manuel Spadazzi