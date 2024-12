Il Pellicano festeggia un quarto di secolo

"Il Pellicano" compie 25 anni. Oggi l’associazione, nata nel 1999 da un’idea di alcuni volontari e dell’allora parroco Don Biagio Della Pasqua, in seno alla parrocchia di San Pio V, festeggerà con amici e parenti, prima con una rappresentazione teatrale al Teatro Snaporaz di Cattolica (ore 17), riprendendo liberamente il testo teatrale "Aspettando Godot", e quindi poi trasferendosi in Domus San Pio V dove si terrà lo scambio degli auguri natalizi. "La nostra associazione – spiegano i volontari – è nata a fine anni ’90 alle porte del Giubileo 2000 dall’idea di alcuni volontari Caritas ed obiettori di coscienza che incontrando ragazzi ed adulti di tutte le età, spesso al parco o in zone della città dove trascorrevano del tempo senza particolare coinvolgimento o impegno, hanno pensato di offrire loro un luogo per incontrarsi".