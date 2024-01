‘Il Petroliere’ in lingua originale

Il teatro Astra di Bellaria Igea-Marina torna ad animarsi con la rassegna cinematografica Lamerica che ha preso il via giovedì scorso con la proiezione di Full Metal Jacket di Stanley Kubrick. Questa sera sarà la volta de Il petroliere di Paul Thomas Anderson (ore 21). Dal regista dei film Magnolia, The Master, Il filo nascosto e da ultimo Licorice Pizza, verrà proposta la pellicola del 2007 che si ispira alla vita di un magnate statunitense, già raccontata nel romanzo Petrolio! di Upton Sinclair. La storia è trasferita sul grande schermo sull’esempio di altri titoli memorabili come Furore e Il gigante, e racconta l’epopea della nascita del capitalismo americano. La rassegna Lamerica proseguirà giovedì 25 gennaio con Easy Rider di Dennis Hopper. Nel mese di febbraio saranno invece proposti giovedì 8 Fantasia di Walt Disney, giovedì 15 Alì di Michael Mann, pellicola del 2001, e giovedì 22 chiusura alla grande con il Quarto Potere (Citizen Kane) del 1941 diretto, interpretato, co-prodotto e co-sceneggiato da Orson Welles. Tutti i film vengono proiettati in lingua originale con sottotitoli in italiano, preceduti da una presentazione e conclusi con un dibattito aperto al pubblico (biglietto unico 5 euro, tesserati ApPs 3, abbonamento Lamerica per sei film 18 euro).