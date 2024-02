Il Piccadilly cerca rinforzi: l’albergo offre l’alloggio

L’hotel Piccadilly, quattro stelle di Bellaria, cerca personale per la stagione: un addetto al buffet con esperienza; un barista, un maitre (capo sala) e un cameriere di sala, tutti con esperienza e che possibilmente parlino tedesco e francese. Per tutte queste figure l’albergo mette a disposizione l’alloggio. Il periodo di assunzione previsto va dal 25 marzo al 20 settembre. Un ulteriore annuncio riguarda la ricerca di un tecnico manutentore, con capacità in imbiancatura pareti e piccole riparazioni elettriche e idrauliche. In questo caso non è previsto l’alloggio in albergo e l’assunzione sarà dall’inizio di marzo fino al 30 settembre. Gli, rivolti a candidati ambosessi, sono pubblicati nella sezione "offerte di lavoro stagionali" del portale ‘Lavoro per te’. Inviare il curriculum via mail all’indirizzo lavorofoschihotels@libero.it, indicando in oggetto la mansione di interesse.