Il primo nato si chiama Edoardo. Il parto un minuto dopo mezzanotte. Brindisi con genitori e ostetriche

Edoardo ha voluto subito brindare al nuovo anno, insieme a mamma e papà. E’ lui il primo nato del 2024 all’ospedale di Rimini. La mezzanotte è passata soltanto da sessanta secondi quando il piccolo della famiglia Cecchini ha deciso che era arrivato il momento di lasciare la pancia di mamma Manuela. Pesa quasi quattro chili, 3.390 grammi per l’esattezza, e presto lascerà Rimini per andare a conoscere la sua nuova casa, a Pesaro, con i genitori, Manuela Manfrini e Tommaso Cecchini. Per il brindisi vero e proprio, con un invitato in più, poi c’è stato tutto il tempo. Insieme al personale di sala parto. E c’è stato anche il tempo di scattare una foto ricordo con le ostetriche Sara Ferracane, Sara Gabrielli, Simona Buemi, Federica Damiani ed Elena Baiocchi. Con le dottoresse Federica Tegazi, Patrizia Brandolin, Alessandra Livi. E con il dottor Francesco Stifani. Edoardo è stato il primo nato della provincia di Rimini, ma qualcuno, in Italia, lo ha battuto per pochi decimi di secondo.

Come da tradizione, anche questa fine 2023 ha visto contendersi il primato per il primo nato del 2024 che spetta al piccolo Valerio, venuto al mondo con parto naturale al Cristo Re di Roma. Il suo vagito è arrivato con lo scoccare della mezzanotte: 00.00 e 0 secondi, segnava l’orologio. A mezzanotte e una manciata di secondi Nicole è venuta al mondo alla Casa di Cura Villa Fiorita di Capua di Caserta, Beatrice è nata appena 13 secondi dopo la mezzanotte all’ospedale San Jacopo di Pistoia, mentre Daniele ha fatto i suoi primi vagiti nei primi quaranta secondi del 2024 al policlinico Gemelli di Roma. Si chiama invece Matilda la prima nata all’ospedale Sant’Anna di Torino: la bimba è venuta al mondo a mezzanotte e un minuto. Proprio come il piccolo Edoardo da Rimini.

Poco prima della mezzanotte, nel pomeriggio del 31, è venuta alla luce Amina Ettariqi, ultima nata del 2013 all’ospedale Infermi. Pesa 3.230 grammi ed è di nazionalità marocchina. Festa grande, poche ore prima del brindisi vero e proprio di mezzanotte, per i genitori, Ouahi Boutayna e Abellatif Ettariqi. Complessivamente nel 2023 sono stati 2.425 i bambini nati nel presidio ospedaliero riminese. Nel 2022 i nuovi nati all’ospedale di Rimini erano stati 2.706. Ben 281 in più.

