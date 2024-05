Il punto a un anno dall’alluvione. Cantieri, attese e finanziamenti cosa è stato fatto nei Comuni

È trascorso un anno dall’alluvione che mise in ginocchio la Romagna. Nel riminese i problemi si presentarono soprattutto sotto forma di smottamenti, frane, strade che scomparivano e collegamenti saltati nelle vallate. Ieri, in occasione della visita del generale Figliuolo, a capo della struttura commissariale straordinaria per l’alluvione, la Provincia ha fatto il punto su quanto si è fatto e su cosa rimane da fare. Gli interventi di prima urgenza un anno fa hanno visto stanziati 400mila euro, a questi sono seguiti venti cantieri di messa in sicurezza della viabilità sul territorio con una spesa di 3 milioni 350 mila euro, finanziati con l’ordinanza numero 13 del 31 ottobre 2023 del commissario straordinario. Gli interventi hanno interessato le seguenti provinciali: Sp 2-bis, Sp 6, Sp 8, Sp 17, Sp 9, Sp 22, Sp 49, Sp 118, Sp 132, Sp 133 e Sp 146. Sono tutti cantieri appaltati, ma alcuni devono ancora partire. Ed eccoci ai comuni più colpiti. Montescudo-Montecolombo ha appaltato e sono in fase di ultimazione tutti gli interventi finanziati. La conclusione del primo stralcio del cantiere di via Le Bance consentirà il rientro nelle case, entro luglio, delle famiglie che erano state evacuate . Entro giugno dovrebbero tornare a casa le famiglie che vivevano in via Cortine. Sempre grazie all’ordinanza 13 della struttura commissariale, nel Comune di San Leo sono 16 i cantieri per 4 milioni 972 mila euro. Gli interventi riguardano per lo più le frane. "Per 2 progetti relativi alla frana del monte di Pietracuta – spiegano dalla Provincia - l’inizio dei lavori è previsto entro questo mese, mentre gli altri 14 progetti sono in fase di redazione, con inizio lavori previsto in luglio". A Casteldelci il contributo ricevuto dal governo è stato di 450mila euro per i lavori urgenti. Sono terminati i lavori per riattivare i collegamenti con 17 residenti sul monte di Villa di Fragheto. Altri 7,5 milioni di euro sono destinati alle opere di ripristino, mentre restano al vaglio della struttura commissariale circa 4 milioni di euro. Sono giù state affidate tutte le progettazioni. A Sant’Agata Feltria gli interventi finanziati ammontano a 8 milioni 130mila euro, soprattutto per frane e smottamenti. Per 10 opere la progettazione è in corso, e l’inizio dei lavori previsto in luglio. Per altri 20 interventi si è in attesa della convenzione tra Anas e la struttura commissariale. Infine, a Novafeltria sono stati finanziati cantieri per 1 milione 580mila euro. Sono undici in tutto la cui progettazione è in parte terminata o in fase di ultimazione.

Andrea Oliva