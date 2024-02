Il ‘Sanremo’ del Titano al gran finale

Tutto è pronto. Stasera i sammarinesi conosceranno il nome dell’artista che li rappresenterà all’Eurovision Song Contest di Malmo. Sul palco del Teatro Nuovo di Dogana, infatti, si va a caccia del vincitore di ’Una voce per San Marino’, il festival canoro del Titano alla sua terza edizione. Sedici i finalisti: otto per l sezione ’big’, cioè quelli che sono approdati direttamente all’ultimo step. E tra i quali spicca il nome di Loredana Bertè, che appena qualche ora fa ha dato conferma della sua presenza. Otto gli ’emergenti’, che invece, hanno partecipato ai cast per guadagnarsi un posto in finale. Che stasera sarà anche trasmessa, per chi non potrà seguirla live, in diretta dalle 21 su San Marino Rtv (canali 520 di Sky e 93 di tivùsat, anche canale 831 del Ddt e www.sanmarinortv.sm). Sarà una giuria qualificata a decretare il vincitore "sulla base dei meriti, liberamente e senza vincolo alcuno". Ospite d’onore della serata sarà Riccardo Cocciante, con il Piccolo Coro dell’Antoniano Mariele Ventre. Intanto, sono stati resi noti anche i titoli delle canzoni presentate dagli artisti della categoria big ammessi alla finale: Aimie Atkinson con ’A Dare For Love’’, Marcella Bella con ’Chi Siamo Davvero’, Loredana Bertè con ’Pazza’, brano con il quale ha partecipato all’ultimo festival di Sanremo, Dana Gillespie con ‘The Last Polar Bear’, Jalisse con ’Il Paradiso è Qui’, Pago con ’Il Protagonista’, La Rua con ’Il Governo del Cuore’’, Aaron Sibley con ’Human’, Wlady feat. Corona, Ice Mc and Dj Jad con ‘Questa volta’. Le precedenti edizioni del contest sono state vinte da Achille Lauro e dai Piqued Jacks. San Marino Outlet Experience, che dallo scorso ottobre ha ospitato le audition, facendo da cornice alle esibizioni degli oltre 350 aspiranti finalisti, sarà il cuore pulsante anche della fase finale. Anche quest’anno, infatti, il backstage della manifestazione canora sarà allestito all’interno dell’outlet. Oltre a ospitare i camerini riservati agli artisti, nella Welcome Plaza sarà allestita la fan zone (alla quale oggi, si potrà accedere dalle 16), dove sarà possibile assistere alla sfilata dei finalisti sul red carpet, richiedere loro un autografo e scattare una foto.