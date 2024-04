Il Santarcangelo è da Promozione: "Ora servono i lavori allo stadio"

La grande festa allo stadio. Srotolando i maxi striscioni "Promozione" e "Non c’è 2 senza 3...". Già perché lo Young Santarcangelo, grazie alla vittoria domenica nel derby contro il Sant’Ermete al ’Mazzola’, ha vinto il campionato di Prima categoria e ha centrato la terza promozione di fila in tre anni. L’anno prossimo i gialloblù giocheranno nel campionato di Promozione. Un traguardo festeggiato alla grande domenica allo stadio, ed è solo l’inizio. Perché "stiamo pensando a una grande festa in città con i tifosi e tutti i santarcangiolesi...", ammette Nelson Nicolini, presidente dello Young Santarcangelo. Al ’Mazzola’ domenica al ’Mazzola’ c’era anche la sindaca Alice Parma: "Una bella pagina di sport, una sfida tra la lunga storia del Sant’Ermete già salvo, e quella giovane ma già grande dello Young Santarcangelo, che giocava per vincere il campionato e andare in Promozione. La nostra città, dal capoluogo alle frazioni, vanta una tradizione calcistica di grande passione e umanità, con intere generazioni a tifare la loro squadra del cuore, che domenica è stato bello vedere riunite sulle tribune. Lo Young Santarcangelo ha centrato un altro traguardo importante, non scontato, ottenendo grandi risultati in pochi anni". Il salto in Promozione richiederà maggiori sforzi, "ma la nostra società – assicura Nicolini – è solida. Stiamo lavorando all’ingresso di nuovi soci (una decina quelli attuali), ma la base da cui partiamo è molto buona. E fondamentali per noi in questo percorso sono stati Luca Scattolari, direttore sportivo, e Mario Zavatta, direttore generale nonché responsabile della prima squadra. Zavatta con la sua azienda (che opera nel settore degli allestimenti fieristici) si fa carico della gran parte dei costi della prima squadra. E ora farà un bel premio a giocatori per la vittoria: li porterà tutti in vacanza a Ibiza a giugno". Ma per Nicolini è tempo di guardare già al futuro: "Vogliamo riportare Santarcangelo nel calcio che conta, continuando a puntare sui giovani. Per noi ora diventa ancora più importante adeguare i vari impianti, dal ‘Mazzola’ alle altre strutture. Ne parleremo con la futura amministrazione, siamo pronti a fare la nostra parte". In estate intanto partiranno i lavori per sistemare il tetto del ’Mazzola’, danneggiato a dicembre dal maltempo.