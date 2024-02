"Il supermercato in via Ferrara non si farà"

"Il Comune non ha approvato alcun nuovo supermercato Aldi e non lo farà". Così la sindaca di Cattolica Franca Foronchi mette una pietra tombale sopra le polemiche sollevate dal centrodestra cattolichino in merito alla proposta per la realizzazione di una nuova struttura di vendita. Chiarisce la prima cittadina: "L’azienda Aldi, nella piena autonomia che la legge le garantisce, ha presentato un progetto per una media-piccola struttura di vendita nell’area, di proprietà privata, all’incrocio tra via Emilia-Romagna e via Ferrara. La proposta, come stabilisce l’iter, è passata al vaglio della Commissione Qualità Architettonica e Paesaggio, commissione comunale formata da tecnici che esprime un giudizio tecnico e non politico. E sulla richiesta dell’Aldi, la Cqap ha rilasciato un parere favorevole, condizionato ad alcuni interventi di inserimento del verde e di miglioramento architettonico. Ma quello è, appunto, un giudizio tecnico. Poi è la politica che decide". "E la nostra amministrazione comunale – aggiunge Foronchi – ha deciso per il no ritenendo che un nuovo supermercato non apporti benefici al tessuto economico del nostro territorio, tenuto conto dell’alto numero di strutture di vendita di generi alimentari presenti a Cattolica: non dimentichiamoci i due supermercati approvati dall’amministrazione Gennari" dice la prima cittadina mandando una stoccata al suo prececessore. "In particolare, un progetto di questo tipo creerebbe in quell’area grosse difficoltà dal punto di vista viabilistico, in una zona che è già altamente frequentata e che, soprattutto durante l’estate, è penalizzata da non poche criticità". "La nostra maggioranza – riprende la prima cittadina – ha deciso di non dare il via libera alla realizzazione del supermercato tra via Emilia-Romagna e via Ferrara. Un diniego maturato, come sempre, dopo un approfondito confronto all’interno della nostra compagine, e che rientra in quello che è il nostro disegno organico sulla città".

L’intervento della sindaca arriva in risposta alle polemiche sollevate dai consiglieri comunali di centrodestra, Marco Cecchini, Flavio Mauro e Riccardo Franca, i quali avevano espresso "forte preoccupazione in merito agli effetti che potrebbero scaturire dalla realizzazione di un nuovo supermercato". I consiglieri avevano auspicato "che le forze di maggioranza, che in passato hanno espresso tutte le loro perplessità osteggiando la realizzazione del nuovo Conad Macanno, sappiano usare lo stesso metro anche in questa occasione, nell’interesse della collettività e della città".