Il ’Team bota’ raccoglie cibo, badili e stivali per gli alluvionati

Il cuore dei riminesi per gli alluvionati. Sono tante le iniziative partite in città, per aiutare i territori della Romagna più flagellati dal maltempo. Ieri i volontari del ’Team bota’ di Rimini (foto) hanno iniziato la raccolta di cibo e di materiali per la pulizia delle case e delle strade. Tanti riminesi si sono recati alla sede dell’associazione in via XX Settembre, per fare donazioni. L’iniziativa proseguirà ndrà nei prossimi giorni.

Intanto è partita anche la raccolta fondi ’Santarcangelo aiuta’ per aiutare le famiglie alluvionate. L’iniziativa è organizzata dai volontari di Ven éulta (che gestiscono l’emporio solidale), dalla Pro loco e dall’associazione ’Città viva’. Due le modalità attivate per le donazioni. Si può versare un contributo sul conto corrente della Pro loco (codice Iban IT29 A088 5268 0200 2101 0274 241 - Romagna Banca, filiale di Santarcangelo) oppure recandosi in una delle tante attività di Santarcangelo – sono decine e decine – che hanno già predisposto il cofanetto per le donazioni con il marchio ’Santarcangelo aiuta’.