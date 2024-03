Il tecnico: "Siamo ancora quarti, pensiamo ai playoff"

Non ci sono dubbi che il punto debole del Victor San Marino sia stata la fase difensiva che troppe volte è stata vulnerabile, mister Stefano Cassani l’ha vista così: "La nostra è stata una buona partita quando eravamo in possesso della palla mentre siamo stati troppo disattenti e superficiali nella fase di non possesso, loro con poco erano sempre pericolosi, noi per esserlo dovevamo essere impeccabili". Serve stare concentrati, Cassani spiega il perché: "Siamo ancora quarti, ci sono i playoff che sono un traguardo bellissimo e dobbiamo mantenere le prime posizioni". Scott Arlotti è partito dalla panchina per poi dare una vera scossa una volta entrato: "Ultimamente non avevo fatto bene, giusto farmi partire dalla panchina: mi è servito per entrare ancora più arrabbiato". Arlotti fa capire ancora una volta che gare facili non esistono: "Adesso giocare con chi è in bassa classifica è molto difficile, forse l’abbiamo un po sottovalutata, la fame fa la differenza".

ro. da.