Il turismo riparte dallo sport dopo le disdette

L’alluvione ha frenato le prenotazioni anche a Riccione. Ma da questa settimana con il ritorno del sole, strutture e spiaggia pronte, si tenta di ripartire, complice il turismo sportivo. Solo con i tre Campionati di nuoto per salvamento da oggi al 31 maggio si annunciano circa 11mila pernottamenti. Sono infatti circa 1.100 gli atleti coinvolti e con loro centinaia di accompagnatori e tecnici. Contribuiranno a dare un’altra boccata di ossigeno i 500 cicloturisti arrivati da tutto il mondo (Canada, Usa, Israele, Kazakistan, Svizzera, Austria, nonché Francia, Germania, Iran e Irlanda) per festeggiare domani a Saludecio i primi 25 anni dell’associazione Riccione Bike Hotels. Per i primi di giugno con il Trofeo Nicoletti sono attesi altri 6.000 pernottamenti. Karin Gelmini, direttrice operativa di Promohotel conferma: "La scorsa settimana a causa dell’alluvione, dei disagi di viabilità e quindi di raggiungimento della destinazione, ci sono state disdette in questi casi fisiologiche. Quella parte di persone che voleva venire a Riccione nel weekend è andata persa. D’altra parte in regione è stata una tragedia, siamo stati negli occhi di tutti , è arrivato solo chi aveva una forte motivazione, gli altri hanno cancellato la prenotazione e le richieste del turismo balneare si sono fermate". La Gemini nutre comunque ottimismo: "Per fortuna _ osserva _ Regione, Apt, gli stessi albergatori e tanti altri si sono messi in moto per promuovere le vacanze in riviera, hanno preso in mano, e bene, la situazione. Nel massimo rispetto di chi è stato disastrato, siamo disposti a dare una mano perché portiamo tutti nel cuore, ma dobbiamo ripartire, altrimenti subiremo ulteriori ripercussioni. Rimettersi in piedi dopo una tragedia è quello che contraddistingue noi romagnoli. Con una buona comunicazione ci riprenderemo, in attesa del balneare andiamo avanti con il turismo sportivo, tutti confermati gli eventi del settore". Da oggi, dunque la città comincia ad animarsi con le prove dei Campionati di Nuoto per salvamento, che impegnerà gli atleti di 60 società tra Stadio del nuoto e mare, da domani a venerdì, con il Campionato Italiano Assoluto Primaverile Lifesaving Grand Prix, quindi con la Finale Nazionale Grand Prix Lifesaving esordienti A, alla quale parteciperanno gli atleti qualificati nel Campionato Italiano di Categoria Primaverile. Si proseguirà dal 27 al 28 maggio col Campionato Italiano Surflifesaving Assoluto Prove Oceaniche, e si termina con il Campionato Italiano Surflifesaving di Categoria Prove Oceaniche, in programma dal 29 al 31 con gare nello specchio d’acqua antistante la spiaggia il Bagno 7, davanti all’ex colonia Mater Dei.

Nives Concolino