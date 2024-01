Il valzer delle tonache. Don Bianchi entra in Caritas

Nomine e avvicendamenti nella diocesi di Rimini, su indicazione del vescovo, monsignor Nicolò Anselmi. La prima novità riguarda le parrocchie di Canonica e Montalbano, a Santarcangelo: a seguito della malattia di padre Daniele Zanni, la guida della prima è stata affidata a don Fabrizio Uraldi, parroco di Poggio Berni e Camerano, mentre la seconda viene assegnata don Davide Pedrosi, parroco di Castelvecchio. Don Uraldi è stato inoltre scelto come consulente ecclesiastico della Coldiretti. Per quanto riguarda la Caritas diocesana, don Lauro Bianchi (foto), l’attuale parroco di San Giovanni Battista a Rimini e moderatore della zona pastorale Flaminia, andrà a sostituire don Pierpaolo Conti nel ruolo di assistente ecclesiastico. I diaconi Marco Gabellini, Stefano Sartini e Claudio Cavalli offriranno la loro collaborazione in alcuni servizi della Caritas stessa. Via libera a una serie di avvicendamenti anche in ambito amministrativo. Don Luca Fantini, il parroco di Piaventena, è nominato membro del consiglio di amministrazione del seminario diocesano, mentre don Giuseppe Arcangeli, parroco di Roncofreddo (nel Cesenate), diventa il vicepresidente del consiglio di amministrazione dell’Istituto sostentamento del clero. Come addetto all’ufficio amministrativo diocesano, è stato scelto il diacono Gianni Metalli. Don Stefano Bellavista, parroco a Sogliano (sempre nel Cesenate), è stato nominato membro della commissione diocesana per l’arte sacra e i beni Culturali.