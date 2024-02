Il vino del Titano in mostra a Bologna

Il segretario di Stato per il Territorio Stefano Canti, il

vicepresidente del Consorzio Terra Flavio Benedettini e la Cantina San Marino hanno partecipato all’inaugurazione di apertura di ‘Slow Wine Fair 2024’, la fiera internazionale dedicata al vino buono pulito e giusto organizzata da Slow Food Italia e in corso a BolognaFiere. La Repubblica di San Marino è presente allo Slow Wine Fair con le eccellenze vitivinicole del territorio esposte all’interno dello stand realizzato in collaborazione con il Consorzio Terra di San Marino e la Cantina San Marino. "Per fare un raffronto – dice il Segretario Canti – San Marino con i suoi 120 ettari di terreno dedicato alle vigne per la produzione di vino consta, ad oggi, il 50% di produzione biologica a dimostrazione dell’attività che i nostri agricoltori stanno portando avanti con dedizione alla ricerca di un prodotto di qualità in linea con i principi di sostenibilità ambientale".