Immobili confiscati al crimine

Un appartamento e due garage. E’ questo il ‘bottino’ dell’amministrazione comunale che acquisisce dall’Agenzia nazionale per l’amministrazione e destinazione di beni confiscati alla criminalità, un alloggio in viale Amintore Galli con posto auto e un garage in viale Abruzzi. In consiglio comunale è passata la pratica. Ora il Comune andrà a destinare l’appartamento alle emergenze abitative mentre il garage in viale Abruzzi verrà venduto e il ricavato investito nelle attività dei Servizi sociali. Sempre in consiglio l’assessore alla Sicurezza, Oreste Capocasa, ha risposto alla question time del consigliere Elena Raffaelli sul progetto per blindare l’isola pedonale. Capocasa ha sottolineasto come è già stato fatto un sopralluogo per i fittoni, fissi o pneumatici ed eventuali fioriere. E’ stata contattata la prefettura per convocare il comitato per l’ordine e la sicurezza così da sottoporre il progetto già nella prima parte di aprile.