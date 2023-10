Impianti di cogenerazione industriale, una legge per migliorare l’efficienza energetica Il governo di San Marino ha emesso un decreto per la creazione di impianti di cogenerazione industriale, con l'obiettivo di produrre energia pulita, ad alto rendimento e a basso costo, destinata alle imprese. Un sistema efficiente per ridurre consumo di combustibili, emissioni di Co2 e costi di produzione.