Impianti sportivi: cambia la gestione

Nuovo regolamento a Verucchio per la concessione degli impianti sportivi e la gestione delle palestre. La normativa era molto attesa, visto il proliferare di associazioni e società costantemente alla ricerca di spazi per allenamenti e corsi. Due le novità. "Fino a oggi – spiega Eleonora Urbinati, la consigliera delegata allo sport – il criterio della storicità era su base annuale: in pratica chi aveva in dotazione uno spazio a un determinato orario l’anno dopo poteva richiedere la conferma dello stesso schema. con il nuovo regolamento si tara il criterio sull’attività svolta negli ultimi 5 anni". Altra novità è il requisito numerico: "Non si tiene più in conto il numero dei tesserati, ma il numero effettivo di atleti praticanti". Via libera con voto unanime in consiglio al nuovo regolamento.