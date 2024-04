In cattedra i professionisti dei concerti

Al liceo ’Einstein’ di Rimini oggi (inizio alle 15) l’ultimo appuntamento de La musica che gira intorno, rassegna di incontri organizzata per far conoscere da vicino il mondo degli eventi musicali. Tra i temi dell’incontro oggi l’organizzazione di eventi e la relazione tra questi e il turismo. In cattedra saliranno Lucia Chiavari, event manager, Mirco Veronesi, organizzatore di concerti e tour manager, Francesco Penolazzi, fonico e sound designer, e infine Gianni Valle, cofondatore di Thaurus Publishing.