In chiesa soltanto un matrimonio su tre

Sempre meno le coppie che decidono di sposarsi in chiesa. È il segno dei tempi che cambiano, e Santarcangelo non fa eccezione. Nel 2023 sono stati in tutto 76 i matrimoni celebrati all’ombra del Campanone, esattamente come nel 2022. Ma sono state ben 50 le nozze con rito civile e solo 26 quelle in chiesa, mentre nel 2022 i matrimoni in municipio erano stati 37. Sempre in municipio è stata celebrata l’anno scorso anche un’unione civile. Stabile il numero delle coppie che sceglie di separarsi o divorziare in Comune: 20, contro le 22 del 2022. Nel dettaglio, lo scorso anno 12 coppie si sono recate in municipio per la separazione e 8 per il divorzio.

Per quanto riguarda la popolazione, Santarcangelo continua a non crescere. Anzi: i residenti nel corso del 2023 sono addirittura diminuiti. Un anno fa la città contava 22.282 abitanti, mentre al 31 dicembre 2023 risultavano 22.250: 10.835 maschi e 11.415 femmine. Una flessione causata soprattutto dal saldo naturale tra nati e morti, che resta fortemente negativo. Nel 2023 c’è stato un aumento dei nuovi nati: sono stati 152, contro i 135 del 2022. Ma, come detto, il saldo naturale rimane ampiamente negativo. A fronte di 152 nati sono stati 245 i morti, in crescita rispetto al 2022 quando furono 221. Resta stabile invece la popolazione straniera a Santarcangelo. I cittadini non italiani sono 1.912 (886 maschi e 1026 femmine), 6 in più rispetto al 2022. Gli stranieri rappresentano in totale l’8,5% della popolazione residente. In leggero aumento il numero delle famiglie: al 31 dicembre se ne contavano 9.221. Crescono i single, sia tra gli anziani che tra i più giovani. Numeri su cui dovrà riflettere la futura amministrazione. Che dovrà fare i conti con una popolazione sempre più anziana e le difficoltà dei giovani che faticano a trovare casa a Santarcangelo, a causa dei prezzi alti delle abitazioni e degli affitti esosi. Il nuovo piano urbanistico generale – in fase di discussione – non potrà non tener conto di questa situazione, così come della necessità per tante aziende di svilupparsi e crescere.