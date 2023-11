"In due anni ho reso felici 1.500 universitari"

L’intuizione è stata la sua. "Era il 2021, stavo per laurearmi nel corso triennale di moda. Quando ho saputo che per gli studenti del nostro corso non ci sarebbe stato l’atteso momento della proclamazione, ho pensato che sarebbe stato bello organizzare comunque qualcosa". Così Silvia Mastromattei, bolognese di 23 anni, ha iniziato a girare Rimini "in cerca di un luogo dove io e i compagni di corso potessimo organizzare la proclamazione e avere il nostro momento di gloria". Tra tutti i posti visti, Silvia non ha avuto dubbi: il Fulgor era quello giusto per la cerimonia.

Quanti eravate quel giorno al Fulgor?

"In tutto 220 studenti, divisi per turni e in piccoli gruppi, per consentire a ciascuno di portare al Fulgor amici e parenti. Abbiamo invitato un docente dell’università che si è prestato per la cerimonia: chiamava a turno ognuno di noi, facendoci dire su cosa verteva la tesi, poi comunicava al pubblico il voto di laurea".

Una cerimonia uguale in tutto e per tutto a quelle che si svolgono all’università...

"Esattamente. E la cosa ha funzionato così bene, che una volta laureata ho pensato di continuare a organizzare le proclamazioni al Fulgor per gli altri studenti del corso di moda".

Quanti ne ha ’proclamati’ fino a oggi?

"Se non sbaglio i conti, siamo a oltre 1.500 studenti".

Organizzare una cerimonia simile richiederà tanto tempo...

"Ci vogliono mesi in effetti. Perché ogni volta bisogna mettersi d’accordo con i ragazzi, fissare la data al Fulgor, fornire le informazioni e il voto finale di ciascuno al docente che viene a fare la proclamazione".

Per lei è diventato un lavoro?

"No, lo faccio perché mi piace. Non prendo soldi. Dopo la laurea a Rimini ho fatto un master allo Ied a Milano in organizzazione di eventi, e ora sto lavorando per un’agenzia milanese che si occupa proprio di eventi".