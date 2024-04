In palio il pass per Parigi. L’Italia difende il titolo

È tutto pronto. I riflettori illumineranno Rimini, che per due settimane sarà palcoscenico europeo della ginnastica artistica maschile e femminile. Sono 37 le Federazioni che partecipano al 36° Campionato europeo di ginnastica artistica maschile senior e juniores, al via oggi fino a domenica. Gli Europei femminili, invece, si svolgeranno dal 2 al 5 maggio. Ad ospitare l’evento i padiglioni A7-C7 della Fiera di Rimini che accoglieranno 4.600 spettatori e oltre 300 atleti. L’evento internazionale sarà documentato e trasmesso da 25 nazioni. In palio tra le tante medaglie anche la qualificazione per le Olimpiadi della prossima estate a Parigi. Il prestigioso pass è già stato strappato dalla nazionale azzurra che gareggerà solo, si fa per dire, per aggiungere altre medaglie al suo palmàres. Ed è anche attraverso una buona prestazione a Rimini che i singoli atleti possono assicurarsi un posto nella spedizione azzurra per le Olimpiadi nella capitale francese.

La delegazione dell’Italgam è arrivata a Rimini già nel fine settimana scorso insieme a tutte le altre nazionali, per poter relazionarsi al meglio con gli attrezzi di gara. Lunedì scorso infatti gli azzurri senior si sono cimentati nella prova del podio, allenandosi sulla pedana continentale ufficiale. Ieri è toccato invece agli atleti dell’Italbaby prendere confidenza con le attrezzature.

Una responsabilità pesante quella degli atleti italiani che dovranno difendere il trionfo dell’anno scorso in Turchia e per farlo al meglio il direttore tecnico Giuseppe Cocciaro ha convocato i campioni in carica Yumin Abbadini, Matteo Levantesi, Marco Lodadio, Lorenzo Casali e Mario Macchiati. Con il quintetto Fgi partirà anche Salvatore Maresca che gareggerà da individualista per il titolo All Around.

Al via oggi le qualifiche senior divise in tre suddivisioni. Gli azzurri sono stati sorteggiati nella terza ed ultima suddivisione e cominceranno il giro dalla sbarra dopo Israele. Questa prima giornata porterà i nomi delle otto squadre destinate alle finali di domenica, insieme gli ottetti delle finali per attrezzo; ma anche la prima medaglia individuale del titolo All Around.

Federico Tommasini