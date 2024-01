In tutte le scuole addio agli sprechi e plastica vietata

Basta plastica e sprechi. Il Comune di Coriano ha ricevuto 63mila euro di contributo da Atersir per progetti da realizzare in scuole e edifici pubblici. Il primo prevede l’acquisto di 156 asciugamani elettrici ad aria da collocare nei bagni delle scuole degli istituti comprensivi, nella biblioteca comunale, negli impianti sportivi, al teatro CorTe, al museo del Sic e negli uffici della polizia locale così da ridurre l’utilizzo di carta e asciugamani monouso. Con il secondo progetto verranno acquistate lavastoviglie, piatti di ceramica, posate, ciotole per dire così basta alla plastica nelle mense scolastiche.