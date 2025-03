In vasca 1.400 atleti

Spettacolo in vasca, aspettando i campioni e le dirette in televisione. Partono domani allo Stadio del Nuoto di Riccione, in concomitanza con la giornata internazionale della donna, le finali dei Campionati regionali di categoria in vasca corta. Scenderanno in acqua gli atleti che hanno ottenuto i migliori 8 tempi nelle varie discipline. Si tratta di 1.400 atleti che rimarranno a Riccione fino a domenica, disputando l’evento conclusivo delle stagione al coperto a livello regionale del nuoto di categoria.

Nella giornata di domani, a partire dalle 16, gareggeranno 583 atleti, mentre domenica dalle 9,30 al mattino e dalle 15 nel pomeriggio, ci sarà il momento centrale delle competizioni con 867 nuotatori. Tra le 35 società partecipanti ci sarà anche la Polisportiva Riccione con i suoi atleti pronti a gareggiare in 63 gare individuali, oltre alle staffette.

Lo Stadio del Nuoto chiuderà al nuoto libero alle 12,30. Lo spettacolo nel fine settimana sarà un gustoso antipasto in attesa dei Campionati Italiani Assoluti di nuoto artistico, in programma dal 13 al 16 marzo allo Stadio del Nuoto, in diretta Rai.