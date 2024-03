In viaggio sulla papamobile. Il pontefice chiama i bambini delle scuole elementari Karis

In piazza San Pietro a fianco di Papa Francesco sulla ‘papamobile’. Quella di ieri mattina è stata una giornata indimenticabile per alcuni studenti delle scuole Karis in gita a Roma. Una trasferta nella capitale coincidente con l’udienza del mercoledì.

La due giorni romana è iniziata martedì con partenza al mattino dalla riviera riminese per arrivare sulle sponde del Tevere alla scoperta dell’antica Roma. Sono partite alla volta della capitale le classi quinte della scuole primarie della Karis foundation di Rimini e di Riccione.

Si tratta di tre sedi, quelle di via Brandolino, di Bellariva e di Riccione. In tutto erano sei classi per ben 114 alunni in gita, guidati dalla dirigente scolastica delle primarie Karis, Elisabetta Maresi, da dodici insegnanti e da due sacerdoti, don Stefano e don Roberto.

La prima giornata a Roma, quella di martedì, è stata impegnata dalle visite ai Fori imperiali e al Colosseo fino ad arrivare alla basilica di San Clemente. E’ stato solo il principio perché ieri mattina i bambini si sono svegliati di primissimo mattino per mettersi in cammino ed arrivare in piazza San Pietro dove hanno potuto partecipare all’udienza generale del mercoledì.

Tutti quanti gli studenti indossavano un cappellino azzurro. Una macchia colorata bella grande davanti a San Pietro illuminata dal sole. Era impossibile non notarla. Non è certo la prima volta che le scuole Karis si presentano all’udienza del mercoledì in piazza San Pietro, ma ieri il Papa, quando ha visto quella stesa di berrettini tutti uguali, ha voluto che quattro bambini del gruppo salissero con lui sulla ‘papamobile’, due maschi e due femmine.

I quattro studenti sono rimasti a fianco di Francesco nel giro di saluti prima della sua catechesi. Il momento non è finito lì. Al termine del giro la papamobile si è fermata nuovamente davanti a quella macchia azzurra gioiosa e sorridente di bambini. Il Papa ha voluto salutarli tutti e in quel momento altri bambini hanno potuto salire per qualche minuto sulla papamobile.

Il Pontefice ha voluto vicino a sé i bambini ai quali sussurrava "pregate per me", sorridendo. In quegli istanti ha avuto modo di avvicinarsi al Papa anche don Stefano per dirgli: "Tutti noi preghiamo per te".

