Incendio a Rimini, bruciano una casa: altra notte di fuoco e paura

Rimini, 31 dicembre 2023 - Un'altra notte di fuoco e paura a Rimini. Dopo gli incendi dolosi dei giorni scorsi a Viserba e in via Dario Campana, stanotte ignoti hanno dato fuoco a una casa nella zona dei Padulli. L'allarme è scattato verso le 4. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco e anche gli agenti della Polizia di Stato. Nel mirino una casa a schiera in via Padulli.

Per fortuna non c'era nessuno nell'abitazione, quando i piromani hanno appiccato l'incendio. I danni alla casa sono ingenti. I vigili del fuoco hanno impiegato ore per spegnere le fiamme, l'abitazione è stata dichiarata inagibile.

Che sia sia trattato di un rogo doloso, non ci sono dubbi: le telecamere della zona hanno filmato due persone mentre davano fuoco alla casa. A causa del fumo è rimasta intossicata un'anziana, ultranovantenne, che abita nella casa a fianco. La donna è stata portata in ospedale per accertamenti, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sei mesi fa nella zona dei Padulli, in via Turandot, c'era stato un altro incendio doloso: i piromani avevano devastato una casa in costruzione.